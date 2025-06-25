СБУ выписала подозрение украинцу-разработчику систем навигации для "Искандеров"

https://racurs.ua/n207336-sbu-vypisala-podozrenie-ukraincu-razrabotchiku-sistem-navigacii-dlya-iskanderov.html

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СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських крилатих і балістичних ракет Олегу Борсуку, який працював на оборонному заводі Черкащини.

Підозрюваний — уродженець міста Чернігів, йому інкримінують державну зраду.

За матеріалами справи, 61-річний Олег Борсук раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав у Росію.

Після переїзду до Москви погодився зайняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу рф.

На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.

У 2023 році під керівництвом Борсука армія рф виготовила майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та «Калібр», якими рашисти так само регулярно атакують українські об'єкти.