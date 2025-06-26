https://racurs.ua/n207348-kndr-mojet-otpravit-esche-bolshe-voysk-v-rossiu-razvedka-seula.html

Ракурс

КНДР може відправити ще більше військ до росії — ймовірно, вже в липні або серпні. Про це повідомила розвідка Південної Кореї.

Про це передає Reuters.

За її даними, Пхеньян продовжує постачати зброю рф, а натомість отримує технічну допомогу для супутників і ракет. Водночас у Кремлі заявляють, що шість тисяч військових КНДР прибудуть до Курської області нібито для «відновлення регіону».

Таку оцінку розвідники дали у зв’язку з новим етапом мобілізації у Північній Кореї та нещодавнім візитом високопосадовця з Ради безпеки рф до Пхеньяну.

Очільник ГУР Буданов раніше повідомляв, що в Курській області вже перебувають близько 11 тисяч військових КНДР.