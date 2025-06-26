Последствия российского ракетного удара по Киеву, фото: ГСЧС

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У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі, де російська ракета 23 червня забрала життя дев’яти людей.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 куб. м сміття та будівельних конструкцій, — розповіли у відомстві. — Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня внаслідок російського удару по п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва загули дев’ятеро людей, серед них дитина. Ще 13 людей отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них lds дитини та вагітна жінка. Пошуково-рятувальні роботи на цій локації завершили 24 червня.