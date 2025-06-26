Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Києву, фото: ДСНС

У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару 23 червня (ФОТО)

26 чер 2025, 15:56
999

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі, де російська ракета 23 червня забрала життя дев’яти людей.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 куб. м сміття та будівельних конструкцій, — розповіли у відомстві. — Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

Наслідки російського ракетного удару по Києву, фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 23 червня внаслідок російського удару по п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Києва загули дев’ятеро людей, серед них дитина. Ще 13 людей отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них lds дитини та вагітна жінка. Пошуково-рятувальні роботи на цій локації завершили 24 червня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів