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Ракурс
Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Сергей Горбунов

Рашисты из артиллерии ударили по аптеке в Константиновке — двое раненых

26 июн 2025, 16:57
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Російські загарбники сьогодні, 26 червня, близько 12.00 здійснили обстріл із застосуванням ствольної артилерії міста Костянтинівка Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

У результаті цього варварського обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки. Потерпілим оперативно надали медичну допомогу на місці поліцейські парамедики, після чого їх було доставлено до лікарні міста, — розповів він.

Обстріл також пошкодив фасад аптеки.

Цей обстріл є черговим актом агресії проти мирного населення. Закликаємо всіх жителів берегти себе та своїх близьких! Не ігноруйте загрозу — своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів, — наголосив Горбунов.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Источник: Ракурс


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