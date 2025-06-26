Рашисти з артилерії вдарили по аптеці у Костянтинівці — двоє поранених

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 червня, близько 12.00 здійснили обстріл із застосуванням ствольної артилерії міста Костянтинівка Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

У результаті цього варварського обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки. Потерпілим оперативно надали медичну допомогу на місці поліцейські парамедики, після чого їх було доставлено до лікарні міста, — розповів він.

Обстріл також пошкодив фасад аптеки.