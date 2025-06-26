Рашисти з артилерії вдарили по аптеці у Костянтинівці — двоє поранених

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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов
Рашисти з артилерії вдарили по аптеці у Костянтинівці — двоє пораненихhttps://racurs.ua/ua/n207353-rashysty-z-artyleriyi-vdaryly-po-apteci-u-kostyantynivci-dvoie-poranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 червня, близько 12.00 здійснили обстріл із застосуванням ствольної артилерії міста Костянтинівка Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
У результаті цього варварського обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки. Потерпілим оперативно надали медичну допомогу на місці поліцейські парамедики, після чого їх було доставлено до лікарні міста, — розповів він.
Обстріл також пошкодив фасад аптеки.
Цей обстріл є черговим актом агресії проти мирного населення. Закликаємо всіх жителів берегти себе та своїх близьких! Не ігноруйте загрозу — своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів, — наголосив Горбунов.