У порушника НМТ виявили шпаргалку з несподіваним змістом, фото: Adam Fagen / Flickr

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Ракурс

Шпаргалку з таблицею множення виявили в одного із порушників національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення, — розповіла Вакуленко.

Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів", — сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер, — додала вона.

За словами Вакуленко, як і минулі роки є певна кількість порушників правил проходження НМТ, але їх небагато.

У 2025 році НМТ включає тестування з обов’язкових навчальних предметів: «українська мова», «математика», «історія України» та навчального предмета за вибором («іноземна мова», «біологія», «географія», «фізика», «хімія», «українська література»). Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня — 25 червня; додаткові пройдуть 14−25 липня.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»