ГУР опублікувало відео бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 «тріумф».

Зазначається, що під удар потрапили:

Радари — це «очі» ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними, — наголошують у ГУР.