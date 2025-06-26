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Уничтожение российской системы ПВО в Крыму, видео скриншот
Дроны ГУР поразили системы ПВО в оккупированном Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207360-drony-gur-porazili-sistemy-pvo-v-okkupirovannom-krymu-video.htmlРакурс
Дрони спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України послідовно послаблюють російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.
ГУР опублікувало відео бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 «тріумф».
Зазначається, що під удар потрапили:
дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
дві РЛС виявлення 91Н6Е;
пускова установка комплексу С-400.
Радари — це «очі» ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними, — наголошують у ГУР.