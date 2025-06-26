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Ракурс
Знищення російської системи ППО у Криму, скріншот відео

Дрони ГУР вразили системи ППО в окупованому Криму (ВІДЕО)

26 чер 2025, 21:25
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Дрони спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України послідовно послаблюють російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.

ГУР опублікувало відео бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 «тріумф».

Зазначається, що під удар потрапили:

  • дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;

  • дві РЛС виявлення 91Н6Е;

  • пускова установка комплексу С-400.

Радари — це «очі» ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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