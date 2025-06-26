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Ракурс
Наслідки російського авіаудару на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти скинули авіабомбу на сільгосппідприємство Харківщини — двоє поранених (ФОТО)

26 чер 2025, 21:03
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Рашисти продовжують завдавати прицільних ударів по прифронтовим населеним пунктам Ізюмського району Харківської області.

Сьогодні, 26 червня, авіабомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок вибуху:

  • двоє цивільних зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу;
  • загинула велика рогата худоба;
  • виникла пожежа на площі 700 кв. м.

Під загрозою повторних обстрілів до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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