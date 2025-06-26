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Наслідки російського авіаудару на Харківщині, фото: ДСНС
Рашисти скинули авіабомбу на сільгосппідприємство Харківщини — двоє поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207359-rashysty-skynuly-aviabombu-na-silgosppidpryiemstvo-harkivschyny-dvoie-poranenyh-foto.htmlРакурс
Рашисти продовжують завдавати прицільних ударів по прифронтовим населеним пунктам Ізюмського району Харківської області.
Сьогодні, 26 червня, авіабомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередніми даними, внаслідок вибуху:
- двоє цивільних зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу;
- загинула велика рогата худоба;
- виникла пожежа на площі 700 кв. м.
Під загрозою повторних обстрілів до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС, — розповіли у відомстві.