Наслідки російського авіаудару на Харківщині, фото: ДСНС

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Рашисти продовжують завдавати прицільних ударів по прифронтовим населеним пунктам Ізюмського району Харківської області.

Сьогодні, 26 червня, авіабомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства, повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок вибуху:

двоє цивільних зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу;

загинула велика рогата худоба;

виникла пожежа на площі 700 кв. м.