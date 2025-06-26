Окупанти вивезли в рф жителів одного з сіл Сумщини

Ракурсhttps://racurs.ua/
До рф вивезли жителів окупованої Костянтинівки, карта: DeepState
Окупанти вивезли в рф жителів одного з сіл Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n207358-okupanty-vyvezly-v-rf-jyteliv-odnogo-z-sil-sumschyny.htmlРакурс
Російські загарбники вивезли чотирьох жителів Констянтинівки Хотінської громади в рф.
Про це повідомляє видання «Кордон.Медіа» з посиланням на голову громади Миколу Торяника.
За його словами, одного з місцевих жителів шукала донька, адже із ним не було зв’язку. Згодом їй подзвонила родичка із Воронезької області рф і сказала, що батько в росії. А з ним — ще троє жителів села.
Таким чином, у Костянтинівці вже немає цивільного населення.
Наприкінці травня Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України опублікувала відео із двома жителями Костянтинівки, яким вдалося пішки вийти із цього населеного пункту й достатися Хотіні — вони пройшли пішки близько 15 км й розповіли, що все село зруйноване й повне російських військових.
Джерело: «Кордон.Медіа»