Оккупанты вывезли в рф жителей одного из сел Сумщины

В рф вывезли жителей оккупированной Константиновки, карта: DeepState

https://racurs.ua/n207358-okkupanty-vyvezli-v-rf-jiteley-odnogo-iz-sel-sumschiny.html

Ракурс

Російські загарбники вивезли чотирьох жителів Констянтинівки Хотінської громади в рф.

Про це повідомляє видання «Кордон.Медіа» з посиланням на голову громади Миколу Торяника.

За його словами, одного з місцевих жителів шукала донька, адже із ним не було зв’язку. Згодом їй подзвонила родичка із Воронезької області рф і сказала, що батько в росії. А з ним — ще троє жителів села.

Таким чином, у Костянтинівці вже немає цивільного населення.

Наприкінці травня Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України опублікувала відео із двома жителями Костянтинівки, яким вдалося пішки вийти із цього населеного пункту й достатися Хотіні — вони пройшли пішки близько 15 км й розповіли, що все село зруйноване й повне російських військових.

Джерело: «Кордон.Медіа»