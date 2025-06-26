Рашисты пытаются прорваться в сторону Сум, фото: Сумский исторический портал

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На Північно-Слобожанському напрямку, у бік міста Суми, армія рф найбільш активна.

Про це сьогодні, 26 червня, в ефірі «Суспільне. Студія» розповів речник ОТУВ «Сіверськ» Вадим Мисник.

Саме на Північно-Слобожанському напрямку, в бік обласного центру міста Суми. Найбільш активний там ворог. Але Сили оборони вдаються до контрнаступальних дій, — зазначив він.

За словами Мисника, російські війська штурмують піхотними групами, все менше залучають мототехніку:

Іноді застосовують маленький транспорт — це квадроцикли, мотоцикли, але останнім часом ми бачимо зменшення активності застосування цих транспортних засобів. Але саме в способі піхота теж не ефективна. Це відчутно, тому росіяни мають працювати за підтримки артилерії, але здебільшого у них підтримка з повітря.

За його інформацією, за минулу добу і на Сумщині, і на Чернігівщині є і поранені, і загиблі серед цивільного населення.

Є ділянки, де ми відтісняємо ворога. Вони мусять вже перегруповуватись, поповнюватись. Там російські військові стоять, які ще і на Курщині воювали, — зазначив Мисник. — Вони вже по п’ятому, шостому складу, напевно, міняються, бо їх наші військові знищують постійно.

Мисник зазначив, що у зоні відповідальності ОТУВ «Сіверськ» російська армія не здійснює великих механізованих штурмів:

Ні, ми не бачимо. Ми вчасно ідентифікуємо росіяни і знищуємо їх.

Він додав, що також даються взнаки удари вглиб російської території, які завдають Сили оборони:

Ми виявляємо такі на території Брянської, Курської області, місця, де пункти управління, скупчення техніки особового складу, місця, де вони накопичують боєприпаси, пальне, всі ці системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Максимально воно знищується нашими силами.

За даними ОТУВ «Сіверськ», у їх зоні відповідальності російська армія частіше застосовує безпілотники, ніж артилерію.

Джерело: «Суспільне»