Перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы поручил Шмыгаль

Денис Шмыгаль, фото: Wikimedia Comons

https://racurs.ua/n207356-pereraspredelit-sredstva-reb-v-prifrontovye-regiony-poruchil-shmygal.html

Ракурс

Засоби радіоелектронної боротьби перерозподілять у прифронтові райони.

Про це сьогодні, 26 червня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзної урядової наради на Херсонщині.

Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації, — зазначив Шмигаль.

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