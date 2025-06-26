Перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы поручил Шмыгаль

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Денис Шмыгаль, фото: Wikimedia Comons
Перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы поручил Шмыгальhttps://racurs.ua/n207356-pereraspredelit-sredstva-reb-v-prifrontovye-regiony-poruchil-shmygal.htmlРакурс
Засоби радіоелектронної боротьби перерозподілять у прифронтові райони.
Про це сьогодні, 26 червня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзної урядової наради на Херсонщині.
Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації, — зазначив Шмигаль.
Також за словами прем'єра:
- будуються 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня. МОЗ веде перемовини з донорами про закупівлю обладнання, серед яких комп’ютерні томографи;
- в області будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду. Вони мають запрацювати до 1 вересня;
- розміновано вже 68% деокупованих територій, хоча за попередніми оцінками це мало зайняти до 15 років.