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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: Wikimedia Comons

Перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы поручил Шмыгаль

26 июн 2025, 19:01
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Засоби радіоелектронної боротьби перерозподілять у прифронтові райони.

Про це сьогодні, 26 червня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзної урядової наради на Херсонщині.

Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації, — зазначив Шмигаль.

Також за словами прем'єра:

  • будуються 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня. МОЗ веде перемовини з донорами про закупівлю обладнання, серед яких комп’ютерні томографи;
  • в області будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду. Вони мають запрацювати до 1 вересня;
  • розміновано вже 68% деокупованих територій, хоча за попередніми оцінками це мало зайняти до 15 років.

Источник: Ракурс


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