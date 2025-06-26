Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Денис Шмигаль, фото: Wikimedia Commons

Перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони доручив Шмигаль

26 чер 2025, 19:01
999

Засоби радіоелектронної боротьби перерозподілять у прифронтові райони.

Про це сьогодні, 26 червня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзної урядової наради на Херсонщині.

Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації, — зазначив Шмигаль.

Також за словами прем'єра:

  • будуються 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня. МОЗ веде перемовини з донорами про закупівлю обладнання, серед яких комп’ютерні томографи;
  • в області будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду. Вони мають запрацювати до 1 вересня;
  • розміновано вже 68% деокупованих територій, хоча за попередніми оцінками це мало зайняти до 15 років.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів