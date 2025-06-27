СБС уничтожили редкую северокорейскую РСЗО. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ.

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва Північної Кореї. Ударний дрон влучив в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас вибухнув та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект. Про це СБС 27 червня повідомили в Facebook.

Українські військові зазначили, що М1991 — це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ «Ураган». Ця система має вже збільшений калібром в 240 мм, а дальністю ураження складає до 60 км.

Вперше наявність цих систем на озброєнні російської армії була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

Нагадаємо, в травні в Донецькій області оператори «Рейд» 413-го батальйону СБС вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 «Тосочка», які є глибокою модернізацією ворожого ТОС-1А «Сонцепьок». Цю систему армія рф отримала на озброєння у 2021 році, а вперше в Україні її знищили в лютому цього року.