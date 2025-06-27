Беспилотный автомобиль PROTECTOR. Фото: МОУ

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Збройні сили України отримають безпілотний автомобіль вітчизняного виробництва.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в армії важкий безпілотний наземний комплекс Protector. Автомобіль розробило вітчизняне підприємство на основі реального бойового досвіду українських військових. Про це МОУ 27 червня повідомило у Telegram.

«Захисник» призначений для низки завдань: перевезення боєкомплекту або спорядження або евакуація поранених. Також машину можна використовувати як платформу під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність Protector становить до 700 кг, а запас ходу — до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Завдяки повному приводу машина може долати значні перешкоди та броди. Наземний комплекс «взули» в колеса RunFlat, які дозволяють продовжувати рух навіть при пошкодженні.

Як розповів заступник міністра оборони Валерій Чуркін, цей повнорозмірний безпілотний автомобіль фактично є новою гілкою розвитку наземних роботизованих комплексів.

Це нові можливості для наших воїнів, а саме — виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу, — наголосив він.

Нагадаємо, у підрозділах Сил оборони України з’явиться безпілотний наземний роботизований комплекс Dodger, який є багатофункціональним. «Спритника» можна використовувати як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення — мінування визначених ділянок місцевості.