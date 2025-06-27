Силы обороны Украины поразили четыре российских самолета Су-34 в Волгоградской области. Фото:

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Сили оборони України уразили російські літаки у Волгоградській області рф.

У ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Маринівка», що у Волгоградській області росії. Попередньо відомо про ураження чотирьох одиниць. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

У Генштабі заявили про ураження чотирьох фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та технічно-експлуатаційної частини — місця, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Як відомо, Су-34 — це основний літак російської тактичної авіації, який завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ та населених пунктах. Окупанти використовують їх, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).

У Силах спеціальних операція заявили про знищення чотирьох літаків. А Служба безпеки України каже про два знищені літаки, а два — пошкоджені.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області рф. Попередньою було відомо про ураження двох одиниць авіаційної техніки ворога — ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34.