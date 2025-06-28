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Беспилотники атаковали военный аэродром в оккупированном Крыму, фото: «Радіо Свобода»

«Панцирь-С1» и три вертолета уничтожены в результате ночной атаки на аэродром в Крыму — СБУ

28 июн 2025, 16:26
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Дрони СБУ в ніч на сьогодні, 28 червня, атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що наявні дані свідчать про знищення:

  • багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28;
  • самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація, — додали в СБУ.

Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на отриману від місцевих жителів інформацію повідомляє, що:

  • близько третьої години ночі в районі аеродрому були чути проліт дронів, а згодом 5−6 вибухів;
  • також близько 01.30 у Джанкойському районі стріляло росППО, можливо, по тих самих БПЛА.

Вибухав боєкомплект на аеродромі. Швидше за все, вражені склади та об'єкти ППО. Також є влучення по одній з авіаційних стоянок, горів щонайменше один вертоліт, — зазначає «Крымский ветер».

Крім того, потужні пожежі на аеродромі зафіксували супутники NASA.

Час фіксації відміток пожеж у західній частині аеродрому 02.31, а у східній 03.50, — зазначає Telegram-канал.

Безпілотники атакували військовий аеродром в окупованому Криму, фото: «Крымский ветер»

Источник: Ракурс


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