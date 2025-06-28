Ракурсhttps://racurs.ua/
Беспилотники атаковали военный аэродром в оккупированном Крыму, фото: «Радіо Свобода»
«Панцирь-С1» и три вертолета уничтожены в результате ночной атаки на аэродром в Крыму — СБУhttps://racurs.ua/n207405-pancir-s1-i-tri-vertoleta-unichtojeny-v-rezultate-nochnoy-ataki-na-aerodrom-v-krymu-sbu.htmlРакурс
Дрони СБУ в ніч на сьогодні, 28 червня, атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога, — розповіли у СБУ.
Зазначається, що наявні дані свідчать про знищення:
- багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28;
- самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».
Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація, — додали в СБУ.
Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на отриману від місцевих жителів інформацію повідомляє, що:
- близько третьої години ночі в районі аеродрому були чути проліт дронів, а згодом 5−6 вибухів;
- також близько 01.30 у Джанкойському районі стріляло росППО, можливо, по тих самих БПЛА.
Вибухав боєкомплект на аеродромі. Швидше за все, вражені склади та об'єкти ППО. Також є влучення по одній з авіаційних стоянок, горів щонайменше один вертоліт, — зазначає «Крымский ветер».
Крім того, потужні пожежі на аеродромі зафіксували супутники NASA.
Час фіксації відміток пожеж у західній частині аеродрому 02.31, а у східній 03.50, — зазначає Telegram-канал.