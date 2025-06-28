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Житель Харькова угрожал взорвать гранату Ф-1 в торговом комплексе, фото: полиция Харьковщины
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе (ФОТО)https://racurs.ua/n207411-v-harkove-mujchina-ugrojal-vzorvat-granatu-v-torgovom-komplekse-foto.htmlРакурс
У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату Ф-1 у торговому комплексі.
Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба поліції Харківщини.
Зазначається, що на території одного з торговельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем.
Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш «вагомими аргументами». Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою, — розповіли у поліції. — 33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати.
Зазначається, що оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника — ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий житель.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання у затриманого було вилучено ще одну гранату, — додали у поліції.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.