Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Одессе в ночь на 28 июня, видео скриншот
Первые минуты после российского удара по 21-этажке в Одессе показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207410-pervye-minuty-posle-rossiyskogo-udara-po-21-etajke-v-odesse-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 червня, завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.
Патрульна поліція Одещини опублікувала відео, котре показує як відбувалася евакуація постраждалих у перші хвилини після удару.
Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені, — вказано в описі відео.
Разом з усіма службами ми допомагали евакуйовувати мешканців будинку. Надавали домедичну допомогу постраждалим, доки на місце прибували медики. Забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту — карет швидкої, рятувальників. Контролювали ситуацію та дбали про безпеку громадян у зоні ураження, — додали в поліції.
Читайте также
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...