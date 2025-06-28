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Ракурс
Последствия российского удара по Одессе в ночь на 28 июня, видео скриншот

Первые минуты после российского удара по 21-этажке в Одессе показала полиция (ВИДЕО)

28 июн 2025, 19:06
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 червня, завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.

Патрульна поліція Одещини опублікувала відео, котре показує як відбувалася евакуація постраждалих у перші хвилини після удару.

Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені, — вказано в описі відео.

Разом з усіма службами ми допомагали евакуйовувати мешканців будинку. Надавали домедичну допомогу постраждалим, доки на місце прибували медики. Забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту — карет швидкої, рятувальників. Контролювали ситуацію та дбали про безпеку громадян у зоні ураження, — додали в поліції.

Источник: Ракурс


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