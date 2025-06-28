Последствия российского удара по Одессе в ночь на 28 июня, видео скриншот

https://racurs.ua/n207410-pervye-minuty-posle-rossiyskogo-udara-po-21-etajke-v-odesse-pokazala-policiya-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 червня, завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.

Патрульна поліція Одещини опублікувала відео, котре показує як відбувалася евакуація постраждалих у перші хвилини після удару.

Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені, — вказано в описі відео.