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Ракурс
Наслідки російського удару по Одесі в ніч на 28 червня, скріншот відео

Перші хвилини після російського удару по 21-поверхівці в Одесі показала поліція (ВІДЕО)

28 чер 2025, 19:06
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 червня, завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.

Патрульна поліція Одещини опублікувала відео, котре показує як відбувалася евакуація постраждалих у перші хвилини після удару.

Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені, — вказано в описі відео.

Разом з усіма службами ми допомагали евакуйовувати мешканців будинку. Надавали домедичну допомогу постраждалим, доки на місце прибували медики. Забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту — карет швидкої, рятувальників. Контролювали ситуацію та дбали про безпеку громадян у зоні ураження, — додали в поліції.

Джерело: Ракурс


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