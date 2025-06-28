Наслідки російського удару по Одесі в ніч на 28 червня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207410-pershi-hvylyny-pislya-rosiyskogo-udaru-po-21-poverhivci-v-odesi-pokazala-policiya-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 червня, завдали удару по 21-поверховому житловому будинку в Одесі.

Патрульна поліція Одещини опублікувала відео, котре показує як відбувалася евакуація постраждалих у перші хвилини після удару.

Сьогодні вночі Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку. Ми негайно прибули на місце прильоту. На жаль, є загиблі та поранені, — вказано в описі відео.