На Чернігівщини через вибух піднятого з землі предмета постраждала дитина

Дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмета на Чернігівщині

https://racurs.ua/ua/n207409-na-chernigivschyny-cherez-vybuh-pidnyatogo-z-zemli-predmeta-postrajdala-dytyna.html

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На Чернігівщині у селі Олександрівка Корюківського району через вибух невідомого предмета постраждала дитина.

Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 16.25.

У ДСНС закликають батьків попереджувати дітей про щодо підозрілих предметів! «Пам'ятайте, при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета: Не підходь! Не чіпай! Одразу телефонуй 101!» — додали у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що на Харківщині двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета, який вони знайшли біля подвір’я.