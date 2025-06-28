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Ракурс
Дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмета на Чернігівщині

На Чернігівщини через вибух піднятого з землі предмета постраждала дитина

28 чер 2025, 18:29
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На Чернігівщині у селі Олександрівка Корюківського району через вибух невідомого предмета постраждала дитина.

Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 16.25.

У ДСНС закликають батьків попереджувати дітей про щодо підозрілих предметів! «Пам'ятайте, при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета: Не підходь! Не чіпай! Одразу телефонуй 101!» — додали у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що на Харківщині двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета, який вони знайшли біля подвір’я.

Джерело: Ракурс


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