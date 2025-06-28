На Харківщині двох дітей поранено вибухом невідомого предмета

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху на Харківщині, фото: «Розмінуємо Україну»

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На Харківщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета.

Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

У селі Ставище Куп’янського району вибухнув невідомий предмет. Постраждали хлопчики 12 та 15 років: один отримав вибухову травму, інший — опіки. Обох госпіталізували, — розповіли у відомстві.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. У 12-річного хлопчика — відкрита черепно-мозкова травма, у 15-річного підлітка — опік кисті.

У ДСНС наголошують — залишені окупантами вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. З початку війни ДСНС знешкодила вже понад 590 тис. боєприпасів і обстежила понад 182 тис. га території.

Зазначається, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета слід: