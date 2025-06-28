На Харьковщине двое детей ранены взрывом неизвестного предмета

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Двое детей пострадали в результате взрыва в Харьковской области, фото: «Розмінуємо Україну»
На Харьковщине двое детей ранены взрывом неизвестного предметаhttps://racurs.ua/n207406-na-harkovschine-dvoe-detey-raneny-vzryvom-neizvestnogo-predmeta.htmlРакурс
На Харківщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета.
Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
У селі Ставище Куп’янського району вибухнув невідомий предмет. Постраждали хлопчики 12 та 15 років: один отримав вибухову травму, інший — опіки. Обох госпіталізували, — розповіли у відомстві.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. У 12-річного хлопчика — відкрита черепно-мозкова травма, у 15-річного підлітка — опік кисті.
У ДСНС наголошують — залишені окупантами вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. З початку війни ДСНС знешкодила вже понад 590 тис. боєприпасів і обстежила понад 182 тис. га території.
Зазначається, що у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета слід:
- не підходити до нього та не чіпати;
- одразу телефонувати 101.