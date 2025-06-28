На Черниговщине из-за взрыва поднятого с земли предмета пострадал ребенок

Ракурсhttps://racurs.ua/
Ребенок пострадал в результате взрыва неизвестного предмета на Черниговщине
На Черниговщине из-за взрыва поднятого с земли предмета пострадал ребенокhttps://racurs.ua/n207409-na-chernigovschine-iz-za-vzryva-podnyatogo-s-zemli-predmeta-postradal-rebenok.htmlРакурс
На Чернігівщині у селі Олександрівка Корюківського району через вибух невідомого предмета постраждала дитина.
Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 16.25.
У ДСНС закликають батьків попереджувати дітей про щодо підозрілих предметів! «Пам'ятайте, при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета: Не підходь! Не чіпай! Одразу телефонуй 101!» — додали у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що на Харківщині двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета, який вони знайшли біля подвір’я.