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Ракурс
Самолет F-16, фото: PICRYL

Во время отражения массированного ракетно-дронового удара погиб пилот F-16 — Воздушные силы

29 июн 2025, 08:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні — всього понад 500 повітряних цілей. До відбиття атаки залучалися, зокрема, і літаки F-16, пілоти яких знищили десятки «шахедів».

На жаль, один із пілотів загинув. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

Під час відпрацювання останньої — його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! — розповіли у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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