Во время отражения массированного ракетно-дронового удара погиб пилот F-16 — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n207417-vo-vremya-otrajeniya-massirovannogo-raketno-dronovogo-udara-pogib-pilot-f-16-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні — всього понад 500 повітряних цілей. До відбиття атаки залучалися, зокрема, і літаки F-16, пілоти яких знищили десятки «шахедів».
На жаль, один із пілотів загинув. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.
Під час відпрацювання останньої — його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! — розповіли у Повітряних силах.