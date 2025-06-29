Самолет F-16, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n207417-vo-vremya-otrajeniya-massirovannogo-raketno-dronovogo-udara-pogib-pilot-f-16-vozdushnye-sily.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні — всього понад 500 повітряних цілей. До відбиття атаки залучалися, зокрема, і літаки F-16, пілоти яких знищили десятки «шахедів».

На жаль, один із пілотів загинув. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.