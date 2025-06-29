Рашисты ночью атаковали критическую инфраструктуру Львовщины

Львов в ночь на 29 июня подвергся атаке российских беспилотников, фото: «Твой город»

https://racurs.ua/n207416-rashisty-nochu-atakovali-kriticheskuu-infrastrukturu-lvovschiny.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, атаки бойовими безпілотниками та крилатими ракетами зазнала Львівщина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні, — розповів він. — Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі повідомив, що люди та цивільні будівлі в місті не постраждали.

Завершили перевірку по місту. Ворог пробував бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля, — зазначив він.

Вночі по всій території України оголошували повітряну тривогу через масовану атаку «шахедами». Також для ударів по Україні ворог застосовував крилаті ракети та, ймовірно, ракети «Кинджал».