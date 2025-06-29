537 ракет и БПЛА атаковали Украину в ночь на 29 июня (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n207418-537-raket-i-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-29-iunya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня (із 19.00 28 червня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог атакував Україну загалом 537 засобами повітряного нападу:
- 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків тимчасово окупованого Криму, а також російських Курська, Шаталово, Орла, Брянська і Міллерово. Понад 250 із цих безпілотників були «шахедами»;
- чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області рф;
- сімома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області рф і ТОТ Криму;
- 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської областей рф;
- п’ятьма крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря;
- трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені:
- 211 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ);
- одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну локаційно втрачено;
- чотири крилаті ракети «Калібр» збито.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, падіння збитих (уламки) у восьми локаціях.
Так, про влучання у промислове підприємство повідомив на своїй Фейсбук-сторінці очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.
Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа. На місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється, — розповів він.
Зазначається, що через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням.
На щастя, станом на зараз повідомлень про постраждалих чи загиблих немає, — додав він.