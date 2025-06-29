Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня (із 19.00 28 червня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну загалом 537 засобами повітряного нападу:

477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків тимчасово окупованого Криму, а також російських Курська, Шаталово, Орла, Брянська і Міллерово. Понад 250 із цих безпілотників були «шахедами»;

чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області рф;

сімома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області рф і ТОТ Криму;

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської областей рф;

п’ятьма крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря;

трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені:

211 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ);

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну локаційно втрачено;

чотири крилаті ракети «Калібр» збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, падіння збитих (уламки) у восьми локаціях.

Так, про влучання у промислове підприємство повідомив на своїй Фейсбук-сторінці очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа. На місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється, — розповів він.

Зазначається, що через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням.