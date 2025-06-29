Украина планирует выйти из договора о запрете противопехотных мин, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n207425-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-vyhode-iz-ottavskoy-konvencii-nardep.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Про це сьогодні, 29 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Роман Костенко.

Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень, — наголосив Костенко.

Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території, — додав він.

Нагадаємо, нещодавно за вихід із Оттавської конвенції проголосував парламент Фінляндії.