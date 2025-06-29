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Последствия российских обстрелов в Лимане, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты ударили по многоэтажке в Лимане — ранена семья (ФОТО)https://racurs.ua/n207424-rashisty-udarili-po-mnogoetajke-v-limane-ranena-semya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 червня, о 07.15 обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману на Донеччині.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина — 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син, — розповіли у прокуратурі.
Зазначається, що у постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надано медичну допомогу.
На місці влучання пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється, — додали в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).