Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу у Лимані, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Лимані — поранено родину (ФОТО)

29 чер 2025, 13:23
999

Російські загарбники сьогодні, 29 червня, о 07.15 обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману на Донеччині.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина — 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син, — розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що у постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Їм надано медичну допомогу.

На місці влучання пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється, — додали в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу у Лимані, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів