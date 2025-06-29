Російські загарбники сьогодні, 29 червня, о 07.15 обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману на Донеччині.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина — 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син, — розповіли у прокуратурі.