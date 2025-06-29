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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

На Харківщині дрони прикордонників вразили укриття та техніку рашистів (ВІДЕО)

29 чер 2025, 12:56
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На Харківщині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ліквідували з десяток окупантів, уразили укриття, знищили танк, БМП та п’ять транспортних засобів противника.

Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Піхоту ворога мінуснули, логістику обрізали, — наголошується в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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