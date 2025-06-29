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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
На Харківщині дрони прикордонників вразили укриття та техніку рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207423-na-harkivschyni-drony-prykordonnykiv-vrazyly-ukryttya-ta-tehniku-rashystiv-video.htmlРакурс
На Харківщині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ліквідували з десяток окупантів, уразили укриття, знищили танк, БМП та п’ять транспортних засобів противника.
Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Піхоту ворога мінуснули, логістику обрізали, — наголошується в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів та наслідки влучань.