Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n207423-v-harkovskoy-oblasti-drony-pogranichnikov-porazili-ukrytiya-i-tehniku-rashistov-video.html

Ракурс

На Харківщині прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ліквідували з десяток окупантів, уразили укриття, знищили танк, БМП та п’ять транспортних засобів противника.

Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Піхоту ворога мінуснули, логістику обрізали, — наголошується в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів та наслідки влучань.