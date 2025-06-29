Украина полностью синхронизировала свои санкции против рф с санкциями ЕС. Фото:

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Україна повністю синхронізувала свої санкції з європейськими санкціями.

Наразі виконана повна синхронізація санкції проти російської федерації з 13-м та 14-м пакетами санкцій Європейського Союзу. Про це президент Володимир Зеленський 29 червня заявив під час вечірнього відеозвернення.

Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані — там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані, — розповів він.

Також глава держави поінформував, що присвоїв звання Герой України пілоту винищувача F-16 Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої російської повітряної атаки.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Устименку Максиму Юрійовичу — полковнику (посмертно), — йдеться в указі, який підписав глава держави.

Нагадаємо, 27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з Європейський Союзом та іншими учасниками Групи семи проти російської федерації й пов’язаних з нею суб'єктів.