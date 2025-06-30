рф ночью выпустила по Украине 107 дронов, зафиксированы попадания в 15 локациях. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія у ніч на 30 червня атакувала Україну 107-ма дронами.

Ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із російських напрямків Брянська, Курська, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. Також дрони злітали з Гвардійська в окупованому Криму. Основним напрямком удару була Донеччина та Харківщина. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

До відбиття атаки дронів залучалися авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 9.00 було відомо про знешкодження 74 ворожих цілей на півночі, сході та півдні країни. ППО збила 64 дрони, а ще 10 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

«Шахеди» влучили у 15 локаціях, а падіння уламків зафіксовано на двох локаціях.

У Дніпропетровській області, як в Telegram поінформував голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок влучання було пошкоджене сільськогосподарське підприємство в Маломихайлівській громаді у Синельниківсьому районі. Там були побиті трактори й виникла пожежа. Над областю було знешкоджено чотири ворожі дрони. Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня російська армія атакувала Харківщину ударними безпілотниками. У селі Пісочин Харківського району ворожий дрон влучив у будівлю станції технічного обслуговування. Виникла пожежа на площі 50 кв. м. Постраждали восьмеро осіб, з них одна дитина.