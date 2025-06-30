Россияне впервые ударили по Харькову новым дроном «Черника». Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації атакувала Харків новим безпілотником.

Окупанти застосували для удару по новий дрон «Черніка». Обстріл цим типом озброєння зафіксували фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі. Про це мер Харкова Ігор Терехов 30 червня повідомив у Telegram.

Міський голова зазначив, що безпілотник «Черніка» схожий за потужністю бойової частини на БпЛА «Молнія», але має іншу конструкцію.

Терехов зазначив, що за останній тиждень місто пережило 16 ворожих атак. Найчастіше ворог бив «Шахедами». Загалом за останні сім днів постраждали чотири особи, серед них — дитина. На щастя, обійшлося без летальних випадків. Вибухи гриміли в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Пошкоджено житлові будинки та цивільні підприємства.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня російська армія атакувала Харківщину ударними безпілотниками. У селі Пісочин Харківського району ворожий дрон влучив у будівлю станції технічного обслуговування. Виникла пожежа на площі 50 кв. м. Постраждали восьмеро осіб, з них одна дитина.