Украинские ВМС спасли гражданских, вынесенных в Черное море на надувных кругах. Фото:

https://racurs.ua/n207449-ukrainskie-vms-spasli-grajdanskih-vynesennyh-v-chernoe-more-na-naduvnyh-krugah.html

Ракурс

Українські моряки врятували цивільних, яких винесло в море на надувних колах.

Військові під час виконання завдань у морі отримали сигнал від одного з підрозділів ДПСУ. Прикордонники поінформували про цивільних, яких винесло в море на надувних колах. Через шторм людей віднесло хвилями у відкрите море. Про це Військово-морські сили ЗСУ 30 червня повідомили в Telegram.

Зазначається, що військові моряки оперативно відреагували і врятували п’ятьох цивільних.

У ВМС нагадали, що на узбережжі та в акваторії Чорного моря зберігається висока мінна небезпека. Смертельно небезпечними залишаються купання, вихід на човнах та інші види водного відпочинку в заборонених зонах.

Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки, — закликали військові.

Нагадаємо, у Харкові поліцейська врятували чоловіка від фатального кроку — на вулиці Амосова місцевий мешканець хотів кинутися з вікна. Після порятунку громадянина ушпиталили.