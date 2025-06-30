Ракурсhttps://racurs.ua/
В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від
15.04.2025
року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів.
З 1 липня в українських розетках офіційно буде 230 вольтів замість 220.
НКРЕКП затвердила новий стандарт: допустимі коливання — від 207 до 253 вольт. Якщо напруга вийде за межі — радять звертатися до ОСББ або телефонувати в ДТЕК
Україна переходить на новий стандарт, аби об'єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.
За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210−240 вольт.
На тариф таке нововведення не вплине.
Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).
Енергетики раніше запевняли, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:
буде краща стабільність електропостачання;
зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;
знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;
підвищиться енергоефективність;
- зменшиться навантаження на енергосистему.
Споживачам не варто хвилюватися — більшість електроприладів, які імпортуються в Україну, передбачена для роботи в межах до 240−250В змінної напруги, тобто в них уже закладені європейські параметри.
А ось прилади радянського виробництва можуть мати інші характеристики. Щоб перевірити їх, потрібно ретельно оглянути дані, вказані на самих приладах або ж в їхньому паспорті, — говорить заступник директора з низьковольтних мереж АТ «Чернігівобленерго» Сергій Переверза.
Окрему увагу варто звернути на реле напруги, якщо вони встановлені. Їх потрібно переналаштувати.
Діапазон напруги в межах ±10% від номінального значення 220 В становить від 198 В до 242 В. Із 1 липня встановлені межі допустимого відхилення напруги інші — від 207 В до 253 В. На ці рівні споживачі і мають перелаштувати реле напруги, щоб запобігти відключенню своїх електроустановок. А ось зі стабілізаторами напруги нічого робити не потрібно, — продовжує він.
На суми у платіжках цей перехід також не вплине: нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію.
Цей показник залежить не від напруги в мережі, а від потужності використовуваних приладів і тривалості їхньої роботи.