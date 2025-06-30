З 1 липня в українських розетках збільшать напругу

З 1 липня в українських розетках офіційно буде 230 вольтів замість 220.

НКРЕКП затвердила новий стандарт: допустимі коливання — від 207 до 253 вольт. Якщо напруга вийде за межі — радять звертатися до ОСББ або телефонувати в ДТЕК

В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову № 550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача — із 220 до 230 вольтів.

Україна переходить на новий стандарт, аби об'єднати енергосистему та ринок електроенергії з європейським.

За словами енергетиків, більшість сучасних приладів можуть працювати у межах 210−240 вольт.

На тариф таке нововведення не вплине.

Відхилення напруги можуть бути в межах 10% від номінального значення 230 вольтів (від 207 до 253 вольт).

Енергетики раніше запевняли, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Зокрема:

буде краща стабільність електропостачання;

зменшиться ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до перепадів напруги;

знизиться потреба у використанні стабілізаторів напруги;

підвищиться енергоефективність;

зменшиться навантаження на енергосистему.

Споживачам не варто хвилюватися — більшість електроприладів, які імпортуються в Україну, передбачена для роботи в межах до 240−250В змінної напруги, тобто в них уже закладені європейські параметри.

А ось прилади радянського виробництва можуть мати інші характеристики. Щоб перевірити їх, потрібно ретельно оглянути дані, вказані на самих приладах або ж в їхньому паспорті, — говорить заступник директора з низьковольтних мереж АТ «Чернігівобленерго» Сергій Переверза.

Окрему увагу варто звернути на реле напруги, якщо вони встановлені. Їх потрібно переналаштувати.

Діапазон напруги в межах ±10% від номінального значення 220 В становить від 198 В до 242 В. Із 1 липня встановлені межі допустимого відхилення напруги інші — від 207 В до 253 В. На ці рівні споживачі і мають перелаштувати реле напруги, щоб запобігти відключенню своїх електроустановок. А ось зі стабілізаторами напруги нічого робити не потрібно, — продовжує він.

На суми у платіжках цей перехід також не вплине: нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію.

Цей показник залежить не від напруги в мережі, а від потужності використовуваних приладів і тривалості їхньої роботи.