Генштаб начал показывать на своих картах продвижение россиян в Сумской области

https://racurs.ua/n207469-genshtab-nachal-pokazyvat-na-svoih-kartah-prodvijenie-rossiyan-v-sumskoy-oblasti.html

Ракурс

Генштаб уперше на своїх картах показав фронт на Сумщині та просування росіян у регіоні.

На карті, яку опублікували 1 липня, видно, яку територію Сумської області захопили росіяни та напрямки їхнього просування. На карті 30 червня Генштаб лиш умовно відображав наступ рф у регіоні, позначивши його червоними стрілками від держкордону України.

На сьогоднішніх картах теж немає синіх позначок під Суджею, які означали український контроль над територією.

Від початку травня безпекова ситуація на Сумщині погіршилася. росія атакує не лише прикордоння, але цілить і вглиб області. За місяць з регіону евакуювали понад 52 тисячі людей.