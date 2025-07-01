В обновленном меморандуме о сотрудничестве МВФ не требует от Украины увеличить налоги

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В оновленому меморандумі про співпрацю МВФ не вимагає від України збільшити податки.

Про це стверджує народний депутат Ярослав Железняк.

З чотирьох маяків до перегляду меморандуму Україна встигла виконати лише один — зареєструвати законопроєкт про податкову звітність для цифрових платформ.

Призначення голови митниці перенесли з червня на грудень 2025 року, аудит роботи керівництва Нацкомісії з цінних паперів (НКЦПФР) — на серпень.

Також виконано першочерговий крок — уведено в дію закон про підвищення акцизів.

По двох раніше відкладених маяках строки знову перенесли.

Реєстрацію законопроекту про управління ризиками критично важливих третіх сторін у фінсекторі — з вересня 2025-го на червень 2026-го.

Аудит регулятора ринку енергетики (НКРЕКП) — з жовтня на грудень 2025-го.

Додалися чотири нові маяки:

До кінця серпня Стратегічна рада з інвестицій має затвердити щорічний план стратегічних проєктів.

До кінця жовтня Нацбанк і НКЦПФР підготують дорожню карту реформ фінансової інфраструктури (розвиток угод приватного та державно-приватного партнерства, впровадження нових ринкових інструментів (сек'юритизація, іпотечні облігації, синдиковані кредити), а також реформи існуючих інвестиційних і кредитних інструментів.

До кінця року мають бути запроваджені європейські та міжнародні стандарти оцінки нерухомості (законопроєкт вже в парламенті).

До кінця березня 2026 року готуватимуться для подальшої реєстрації законодавчі зміни щодо сек’юритизації та іпотечних облігацій.

Решта маяків лишилася без змін. Зокрема, до кінця липня має бути призначений новий керівник БЕБ.

Виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Незабаром отримаємо дев’ятий транш від Фонду обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків, — прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За програмою EFF до України вже надійшло понад 10 млрд доларів. Це важливий внесок у збереження нашої стійкості та макрофінансової стабільності. Вдячний Міжнародному валютному фонду за незмінну солідарність та підтримку, — прокоментував раніше це рішення голова уряду Денис Шмигаль.