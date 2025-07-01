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За июнь силы ПВО уничтожили более 7,7 тыс. воздушных целей, скриншот видео
Сколько воздушных целей уничтожили в июне, рассказали в воздушных силах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207481-skolko-vozdushnyh-celey-unichtojili-v-iune-rasskazali-v-vozdushnyh-silah-video.htmlРакурс
Протягом червня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4 тис. 758 повітряних цілей.
Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.
Зазначається, що серед знищених у червні цілей:
- вісім аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
- 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
- 14 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 27 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 2 тис. 453 ударні БПЛА типу Shahed;
- 659 розвідувальних БПЛА;
- 1479 БПЛА інших типів.
- Авіацією Повітряних сил впродовж червня здійснено 895 літаковильотів, зокрема:
- близько 580 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 220 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
«У червні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 646 повітряних цілей, уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника», — розповіли в Повітряних силах.