За июнь силы ПВО уничтожили более 7,7 тыс. воздушных целей, скриншот видео

https://racurs.ua/n207481-skolko-vozdushnyh-celey-unichtojili-v-iune-rasskazali-v-vozdushnyh-silah-video.html

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Протягом червня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4 тис. 758 повітряних цілей.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Зазначається, що серед знищених у червні цілей:

вісім аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;

93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

14 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

12 крилатих ракет «Калібр»;

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

27 крилатих ракет «Іскандер-К»;

2 тис. 453 ударні БПЛА типу Shahed;

659 розвідувальних БПЛА;

1479 БПЛА інших типів.

Авіацією Повітряних сил впродовж червня здійснено 895 літаковильотів, зокрема:

близько 580 — на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 220 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.