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За червень сили ППО знищили понад 7,7 тис. повітряних цілей, скріншот відео

Скільки повітряних цілей знищили у червні, розповіли в Повітряних силах (ВІДЕО)

1 лип 2025, 18:26
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Протягом червня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 4 тис. 758 повітряних цілей.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Зазначається, що серед знищених у червні цілей:

  • вісім аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
  • 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
  • 14 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  • 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 27 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 2 тис. 453 ударні БПЛА типу Shahed;
  • 659 розвідувальних БПЛА;
  • 1479 БПЛА інших типів.
  • Авіацією Повітряних сил впродовж червня здійснено 895 літаковильотів, зокрема:
  • близько 580 — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 220 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

«У червні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 646 повітряних цілей, уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника», — розповіли в Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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