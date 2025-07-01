Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады

Погиб полковник Сергей Захаревич, фото: Сергей Собко

https://racurs.ua/n207483-pogib-komandir-110-y-otdelnoy-mehanizirovannoy-brigady.html

Ракурс

Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич.

Про це сьогодні, 1 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генерал Сергій Собко, не розкриваючи обставин загибелі комбрига.

Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич, — розповів він. — Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами.

Захаревич — випускник Одеського інституту Сухопутних військ. Після закінчення вишу отримав у підпорядкування взвод в 30-й окремій механізованій бригаді.

З 2010 року був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 року призначений командиром 110-ї окремої механізованої бригади.

У 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а в липні 2022 року — орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.