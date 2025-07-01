556 кв. км украинской территории оккупировали решисты в июне — DeepState (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n207482-556-kv-km-ukrainskoy-territorii-okkupirovali-reshisty-v-iune-deepstate-infografika.htmlРакурс
У червні російські загарбники окупували 556 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році.
Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі проекту DeepState.
Динаміка травня, на жаль, збереглася у червні. Нагадаємо, що у найкритичніший для нас листопад, кацапи просунулися на 730 кв км, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що найбільше просувань припало на:
- Новопавлівський відтинок — 29%;
- Покровський відтинок 27%;
- Сумщину — 18%.
Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4−6% на відтинок), — додали у DeepState.
У DeepState зазначають, що просування ворога зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін. Але у росіян, схоже, ще є запаси особового складу.
Падіння механізації атак — це чергове підтвердження проблем ворога із технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. В той же час, кількість цих груп залишається значною, — додали у DeepState.