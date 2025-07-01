Динамика оккупации, инфографика: DeepState

https://racurs.ua/n207482-556-kv-km-ukrainskoy-territorii-okkupirovali-reshisty-v-iune-deepstate-infografika.html

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У червні російські загарбники окупували 556 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі проекту DeepState.

Динаміка травня, на жаль, збереглася у червні. Нагадаємо, що у найкритичніший для нас листопад, кацапи просунулися на 730 кв км, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що найбільше просувань припало на:

Новопавлівський відтинок — 29%;

Покровський відтинок 27%;

Сумщину — 18%.

Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4−6% на відтинок), — додали у DeepState.

У DeepState зазначають, що просування ворога зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін. Але у росіян, схоже, ще є запаси особового складу.