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Последствия удара по Донецку 30 июня, фото: Astra

Силы обороны нанесли успешный удар по пункту управления 8-й армии рф — Генштаб

1 июл 2025, 22:05
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30 червня Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф на тимчасово окупованій території Донецької області.

Наразі момент втрати противника уточнюються. Про це сьогодні, 1 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька, — наголошують у Генштабі. — Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора.

В ніч на сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про ракетний удар по об'єктах окупантів у Донецьку. Зокрема, повідомлялося про можливе враження пункту управління 8-ї армії. Згодом один із Telegram-каналі повідомив про загибель виконувача обов’язків командування цієї армії полковника Руслана Горячкіна.

Источник: Ракурс


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