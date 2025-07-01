Верховная Рада, фото: Черкасский областной совет

https://racurs.ua/n207486-v-radu-vnesli-zakonoproekt-o-ratifikacii-spectribunala-dlya-rf-stefanchuk.html

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До Верховної Ради України надійшов проект закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України».

Про це сьогодні, 1 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Це є обов’язковою умовою для того, щоб Угода, підписана 25 червня 2025 року в Страсбурзі, набула чинності відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України», — наголосив Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада розгляне цей законопроект на найближчому пленарному засіданні.

Створення Спеціального трибуналу стане важливим кроком для притягнення керівництва росії до відповідальності за злочин агресії проти України, — додав Стефанчук.

25 червня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. 30 червня Зеленський підписав необхідні для ратифікації документи.