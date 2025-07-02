Российские диверсанты проникли в одно из сел Днепропетровщины. Фото:

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Російські окупанти змогли зайти на територію Дніпропетровщини.

Загарбники не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне. В цьому населеному пункті росіяни встигли сфотографуватися з триколором, однак були знищені. Про це Генеральний штаб ЗСУ 2 липня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в одному з наступних ворожих штурмів бійці бригади української морської піхоти взяли в полон двох російських солдатів.

Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України, — наголосили в Генштабі.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про те, що російські війська нібито захопили перший населений пункт Дніпропетровської області — Дачне. Там окупанти вивісили свій триколор.

Нагадаємо, від початку травня безпекова ситуація на Сумщині погіршилася. Росія атакує не лише прикордоння, але цілить і вглиб області. А нещодавно Генштаб ЗСУ уперше на своїх картах показав фронт на Сумщині та просування росіян у регіоні.