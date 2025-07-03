владимир путин анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Фото:

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Російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.

Перемовини обох лідерів заплановані на сьогодні, 3 липня. Про це заявив сам президент країни-агресора, але не розкрив конкретних деталей. Заяву путіна наводить російське пропагандистське агентство «РІА-Новости».

Я сьогодні буду розмовляти з президентом США, — зазначив він.

Глава Сполучених Штатів Америки підтвердив, що у нього відбудеться телефонна розмова з путіним.

Тим часом видання Financial Times поінформувало, що український президент Володимир Зеленський завтра, 4 липня, проведе телефонну розмову з Трампом. Перемовини відбуватимуться на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі Сполучених Штатів. Зазначається, що Зеленський порушить питання про можливі майбутні продажі Україні американської зброї.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін заявив про готовність рф до третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі. Також він відзначив, що російський та український меморандуми щодо завершення війни «абсолютно протилежні».

Джерело: Financial Times